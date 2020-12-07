Грузовой фургон загорелся после ДТП с BMW в Волгоградской области





Два человека пострадали при столкновении грузовой "ГАЗели" и BMW в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем в Суровикинском районе.

На 123 км автодороги "Волгоград-Каменск-Шахтинский" столкнулись "ГАЗель-172421" и "БМВ 750i Хdrive". По предварительным данным, 26-летний водитель "ГАЗели" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении иномаркой. В результате ДТП грузовой фургон перевернулся и загорелся. С места ДТП в больницу с травмами доставлены оба водителя.



