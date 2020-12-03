Происшествия

Волгоградец бесследно исчез на рыбалке

Происшествия 03.12.2020 13:18
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03.12.2020 13:18


Поисковая операция проводится в Советском районе Волгограда, где бесследно исчез 63-летний рыбак. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне вечером в полицию обратились родственники мужчины из Краснооктябрьского района. Они сообщили, что на своем автомобиле "Лада Гранта" он уехал в Советский район на рыбалку на берег Варваровского водохранилища и не вернулся.
При обследовании прибрежной полосы водохранилища на берегу была обнаружена закрытая автомашина "Лада Гранта", а на льду - рыбацкие снасти. Владельца машины пока найти не удалось. Сегодня водоем обследуют водолазы. Полицейские осматривают прилегающие строения, проводят опрос местных жителей и дачников. Не исключается версия, что рыбак ушел погреться в какой-либо дом. 
Полиция рекомендует гражданам не выходить на лед в одиночку, иметь при себе средства спасения.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

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