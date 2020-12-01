Новые утраты: COVID-19 упорно сокращает население Волгоградской области





Смерть четырех человек от COVID-19 подтверждена в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее количество смертей от коронавируса в регионе выросло до 312 человек.

За сутки этот вирус был выявлен у 243 человек. Выписались из стационаров 187 пациентов.

Всего в регионе за все время пандемии выявлено свыше 27,4 тыс случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



