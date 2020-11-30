Жителю Волгоградской области назначили крупный штраф за демонстративный отказ надеть перчатки





Штраф в размере 10 тысяч рублей назначен Среднеахтубинским районным судом жителю региона, который находился в магазине без средств индивидуальной защиты рук. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, мужчина зашел в магазин без перчаток и категорически отказался их надевать, несмотря на требование сотрудников торговой точки, ссылающихся на постановление губернатора о введении режима повышенной готовности. В отношении мужчины прибывшим сотрудником полиции был составлен протокол об административном правонарушении, который впоследствии рассмотрел суд. На судебное заседание мужчина не явился, однако суд в его отсутствие рассмотрел имеющиеся доказательства совершения им правонарушения – рапорт полицейского, показания свидетелей, скриншоты видеозаписи с камеры наблюдения, расположенной в магазине. На крупную сумму штрафа повлияло то обстоятельство, что мужчина так и не согласился надеть перчатки и демонстративно игнорировал требования сотрудника полиции и сотрудников магазина исполнить постановление главы региона. Оснований для назначения предупреждения суд не усмотрел, так как совершенное правонарушение, по мнению судьи, было связано с угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан. Постановление суда в законную силу не вступило.

Между тем, чаще всего в судебной практике граждан за нарушение масочно-перчаточного режима наказывают вынесением предупреждения или штрафом в размере 1 тысячи рублей.