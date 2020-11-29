



Сегодня волгоградский «Ротор» уступил московскому «Спартаку» в матче 16-ого тура первенства РПЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», игра, состоявшаяся на столичном стадионе «Открытие Арена», началась вполне предсказуемо. Игроки «Спартака» сразу завладели инициативой и уже на 15-ой минуте Александр Кокорин успешно реализовал пенальти, назначенный за нарушение правил полузащитником «Ротора» Зурико Давиташвили. До конца первой половины игры футболисты «Спартака» не давали «Ротору» получить контроль над мячом. И только в добавленное время в первом тайме игроки «Ротора» смогли нанести удар в створ ворот соперника.

Во втором тайме футболисты волгоградской команды выглядели более уверенно, чем в первой половине игры. Им удалось "отодвинуть" соперников от своих ворот, однако их попытки реализовать несколько опасных для вратаря "Спартака" моментов не завершились успехом. Мало того, в последней перед окончанием игры атаке игроки московского клуба удвоили свое преимущество, забив второй мяч с углового.

После 16 туров "Ротор" занимает последнее место в турнирной таблице, куда он опустился после сегодняшнего проигрыша и победы конкурента волгоградской команды в борьбе за выживание в РПЛ, "Уфы" над "Тамбовом".