Происшествия

"Пассажиропад" случился в волгоградском автобусе из-за лихача на легковушке

Происшествия 29.11.2020 09:24
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29.11.2020 09:24


Экстренное торможение пришлось применить водителю автобуса №59 по вине лихача на "Жигулях". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгограда, инцидент произошел накануне около 18.00 на улице Ополченской в Тракторозаводском районе.
По предварительным данным, легковушка перед носом автобуса резко перестроилась в его ряд. В целях избежания ДТП водитель автобуса ударил по тормозам. Столкновения с ВАЗ удалось избежать, однако в салоне общественного транспорта двое пассажиров не удержались и упали на пол.
На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД и медики, которые предварительно диагностировали у одного из пассажиров ушиб.

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