



В незаконном лишении свободы человека подозревается 60-летний ранее судимый предприниматель в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, сигнал о совершаемом преступлении в отношении 43-летнего волгоградца с ампутированными ногами поступил накануне оперативникам уголовного розыска Отделения МВД России по Киквидзенскому району.

В ходе проверки было установлено, что инвалид полгода назад познакомился с предпринимателем из Киквидзенского района, который предложил ему работу на ферме. Проработав несколько месяцев, мужчина решил обзавестись собственным домом в станице и покинуть работодателя. Хозяину не понравилась эта идея и он, не желая терять ответственного работника, пытался его отговорить. Уговоры не возымели действия, поэтому работодатель решился на крайние меры. Дождавшись, когда работник уснет, он похитил у него один протез ноги, тем самым лишив его возможности свободы передвижения. После этого в течение 20 дней предприниматель пытался получить согласие мужчины на продолжение работы на ферме.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и возбуждении уголовного дела по ст. 127 УК РФ – "Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением". Фермеру грозит до 2 лет лишения свободы.

Волгоградец, потерявший обе ноги еще в молодости из-за пристрастия к спиртному, передвигался на протезах. На ферме он работал на птичнике, ухаживал за гусями.