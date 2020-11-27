Происшествия

Пешеход «сбил» иномарку в центре Волгограда (ВИДЕО)

Происшествия 27.11.2020 10:52
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27.11.2020 10:52


Житель Волгограда странным образом наскочил на иномарку в центре Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло накануне днем на улице Пархоменко в Центральном районе города. Авария попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как взрослый мужчина переходит проезжую часть не по пешеходному переходу. К нему приближается иномарка "Хенде Солярис" - единственная на дороге. Машину хорошо видно, однако при ее приближении пешеход ускоряется и буквально "таранит" автомобиль. По данным полиции, в результате 66-летний пешеход получил различные травмы и был госпитализирован.


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