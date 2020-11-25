Здравоохранение

Она задыхается: в Волгограде семья умоляет спасти больную COVID-19 мать четверых детей

Здравоохранение 25.11.2020 12:28
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25.11.2020 12:28


Родные многодетной мамы Виктории Щербаковой из Волгограда бьют тревогу – женщине с каждым днем становится хуже, ей трудно дышать. Неделю назад у нее диагностировали коронавирус, назначили амбулаторное лечение и выдали лекарства. Но спустя несколько дней больной стало хуже – появился кашель и отдышка. 
Мама 43-летней Виктории Наталья Васильевна, которая сама болеет COVID-19, добилась повторного приезда участкового врача из поликлиники №4 Ворошиловского района. Медик послушал легкие женщины - в них оказались хрипы. Врач сказал, что есть подозрение на пневмонию, поэтому необходимо КТ-исследование, которое можно сделать в областной больнице №1. «Направление нам сразу не дали. Я стала обзванивать поликлинику, но так и не добилась информации о том, какого числа можно пройти КТ. Вчера я позвонила в регистратуру корпуса №11 областной больницы. Там мне сказали, что на ближайшие два дня моей дочери в списках на компьютерную томографию нет. В поликлинике по-прежнему ясность внести не могут. Что нам делать? Я рыдаю постоянно, дочери все хуже. Ей трудно дышать, а я ничем не могу помочь!», - кричит от ужаса Наталья Васильевна.

Имя Виктории Щербаковой в 2011 году мелькало во всех СМИ Волгограда. 34-летняя женщина тогда родила первую в областном перинатальном центре №2 Волгограда тройню – дочь Аню и двоих сыновей - Сашу и Витю. 
На выписке из роддома семью кроме родственников, в том числе старшей дочери Виктории, лично поздравлял глава администрации Волгоградской области Анатолий Бровко, его заместитель по здравоохранению Нина Черняева и главврач перинатального центра Татьяна Цыбизова. Вскоре молодым родителям подарили квартиру. 
Сейчас вся семья Щербаковых страшно переживает за здоровье Виктории и ждет помощи от медиков. ИА «Высота 102» обратилось в областной комитет здравоохранения с просьбой разобраться в ситуации.
Спустя два часа после выхода публикации мама Виктории сообщила редакции, что ее дочь записали на КТ, которое она сможет пройти уже сегодня вечером.
Фото: скриншот с видеосюжета "Ахтуба ТВ" от 2011 года.

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