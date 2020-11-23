Расследования 23.11.2020 13:36
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23.11.2020 13:36
47-летняя медсестра одного из госпиталей Волгограда стала жертвой обмана виртуального афериста. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в ноябре в социальных сетях женщина познакомилась с мужчиной, который представился жителем Турции, временно работающим врачом-ортопедом в Афганистане. Между волгоградкой и иностранцем завязалась переписка, в ходе которой мужчина, выяснив, что она является вдовой, изъявил желание переехать жить к ней. По его словам, он даже собрал контейнер с вещами и организовал их отправку в Волгоград.
Мужчина несколько раз присылал ей номера расчетных счетов, на которые просил перечислить деньги, сначала за доставку вещей, после – для оплаты таможенных пошлин, потом – неких штрафов за задержку на границе. Таким образом, оплатив в общей сложности 768 тысяч рублей отправку "приданого" жениха, женщина попыталась вновь связаться с иностранцем, однако его номер оказался недоступен. Потерпевшая обратилась в полицию.
В настоящее время следователями отдела полиции № 3 (Дзержинский район) Управления МВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ – мошенничество.
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действия, направленный на установление личности и задержание подозреваемого в мошенничестве.
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