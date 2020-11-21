Нападение с монтировкой водителя на полицейских в Волгограде попало на видео











Видеорегистратор записал момент нападения вооружённого монтировкой водителя BMW на сотрудника полиции в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», видеокадры сегодня распространило СУ СКР по Волгоградской области.

На них видно, как вооруженный металлическим прутом водитель выскакивает из машины и замахивается на сотрудников полиции, подбежавших к иномарке. Ранее сообщалось, что в нападении на полицейских подозревается 35-летний житель Волгограда Левон Оганесян.

Напомним, при задержании злоумышленника были произведены предупредительные выстрелы в воздух, а затем по ногам водителя BMW. Госпитализировали и полицейского, которому был нанесен удар по голове металлическим прутом.

По данным СУ СКР, сегодня днем при патрулировании улиц в Дзержинском районе Волгограда экипажем ДПС был замечен автомобиль марки BMW с недействительными транзитными государственными регистрационными знаками, который, к тому же, совершил обгон с нарушением правил дорожного движения - выехал на встречную полосу.

С целью пресечения административного правонарушения сотрудники ГИБДД потребовали остановить автомобиль, однако водитель предпринял попытку скрыться. Блокировать транспортное средство удалось на улице Голубинской. При задержании правонарушитель накинулся на стражей порядка с металлическим прутом, которым нанес несколько ударов по голове старшего лейтенанта полиции. Пресекая преступные действий мужчины, напарник пострадавшего сотрудника МВД применил табельное оружие, ранив нападавшего в ногу.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья).



