В Волгограде из-за ДТП останавливались трамваи

Происшествия 21.11.2020 11:02
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21.11.2020 11:02
Сорокаминутная остановка движение трамваев произошла сегодня в Волгограде из-за ДТП. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, около 09.00 в Дзержинском районе вблизи остановки «Областная больница» водитель легкового автомобиля, выезжая со второстепенной дороги на улицу Ангарскую, не предоставив преимущество движения рельсовому транспорту. В результате он совершил столкновение с трамваем маршрута №2. Пассажиры общественного транспорта не пострадали. На место ДТП были вызваны сотрудники ГИБДД. В 09.40 движение электротранспорта на участке было полностью восстановлено.
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