Здравоохранение 21.11.2020 09:57
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21.11.2020 09:57
Новые правила при профилактике новой коронавирусной инфекции приняты Роспотребнадзором РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области разъяснили, как будет производиться забор проб и определили алгоритмы оказания медицинской помощи заболевшим.
1. Диагноз новая коронавирусная инфекция (2019-nCoV) устанавливается в медицинской организации на основании результата проведенного лабораторного исследования (как в государственных учреждениях здравоохранения, так и в частных медицинских клиниках) любым из методов, определяющих антиген возбудителя;
2. Установлен срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование – он не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию;
3. Выписывать пациентов после проведенного лечения и выздоровления врачи смогут при получении одного отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на наличие возбудителя COVID-19. В случае если на этапе подготовки к выписке будет получен положительный результат лабораторного исследования, то через 3 календарных дня должны провести еще одно лабораторное исследование;
4. Выписать пациента из стационара для продолжения лечения в амбулаторных условиях стало возможным до получения отрицательного результата лабораторного исследования биологического материала методом ПЦР на наличие возбудителя COVID-19, но при условии, что пациент не проживает в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях, гостиницах и т.п.;
5. В отношении лиц, контактировавших с больным COVID-19 - они продолжают находиться в обязательной изоляции по месту проживания (пребывания) без выхода из помещения в течении 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания), о чем контактные лица будут информироваться любым доступным способом (по телефону, электронной почте и т.п.).
При этом Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области и территориальные отделы прекращает оформлять и вручать контактным лицам Постановления об изоляции.
В соответствии с внесенными изменениями в санитарные правила Управление будет выдавать предписания медицинским организациям по месту проживания (пребывания) лиц, находившихся в контакте с больными COVID-19, об установлении в отношении указанных лиц медицинского наблюдения.
6. Выписывать контактного к занятию трудовой деятельностью (обучению) и допуск в организованные коллективы будет врач по истечении 14-ти календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19 и без клинических симптомов в течение всего периода медицинского наблюдения;
7. Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования будет проводиться только при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19.
Медицинская организация по-прежнему:
8. В отношении заболевших: проводит наблюдение, назначает лечение, выдает рецепты на лекарственные препараты, осуществляет выписку заболевших после выздоровления получения отрицательных результатов исследования на COVID-19 методом ПЦР, оформляет листок нетрудоспособности со дня обращения/получения положительного результата лабораторного подтверждения;
9. В отношении лиц, контактировавших с больным COVID-19: проводит наблюдение и отбор проб биологического материала (в случае появления симптомов заболевания), оформляет листок нетрудоспособности на период изоляции.
Для получения разъяснений по вопросам профилактики и предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области на телефоны «горячей линии» (8-8442-24-36-30, 23-85-73) и по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43).
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