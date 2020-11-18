В Волгограде задержали атаковавших аппарат губернатора экстремистов из "СССР"





Деятельность экстремистской организации пресечена сегодня оперативными сотрудниками УФСБ и полиции в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, в отношении троих местных жителей возбуждено уголовно по ч.1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативных сотрудников областного Главка полиции.

По данным следствия, подозреваемые являлись активными участниками общественного объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Региональным лидером указанной организации являлся 41-летний волгоградец, который вместе с сообщниками тайно вовлекал в преступное объединение новых участников, пропагандируя среди них отрицание Российской Федерации как государства и действующих на территории страны законов, склоняя граждан к противодействию деятельности органов власти всех уровней. Агитация велась в том числе с использованием сети Интернет и путем рассылки запрещенных материалов.

Следователями регионального управления СКР во взаимодействии с оперативными сотрудниками областных управлений МВД и ФСБ проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты экстремистская литература, бланки волеизъявления граждан, отказывающихся от гражданства Российской Федерации, печати запрещенной организации, а также иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности общественного объединения.

Как стало известно "Высоте 102" от источников в правоохранительных органах, подозреваемые создали в регионе ячейку запрещенной в РФ организации "Союза Славянских Сил Руси", известной также как "СССР". Деятельность этой организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда Республики Коми от 11.07.2019 г. Движение "СССР" призывало граждан не платить налоги, штрафы и пошлины в пользу РФ. Также члены ячейки настаивали том, что органы власти работают нелегитимно и забрасывали их многочисленными жалобами. Как ранее сообщало информагентство, в конце 2019 года адепты экстремистского движения "СССР" атаковали электронными письмами канцелярию аппарата губернатора и сотрудников администрации Волгоградской области. Затем они нагрянули в бюро пропусков администрации региона, где вещали о нелегитимности органов власти.



