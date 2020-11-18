



544 человека излечились за сутки в Волгоградской области от коронавируса - это рекордное число выписанных пациентов за последние четыре недели. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, COVID-19 за минувшие сутки был подтвержден у 231 человека, трое скончались. Сейчас в скорбном списке 259 фамилий.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано свыше 24,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией.



