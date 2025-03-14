В России возбудили первое уголовное дело за дрифт на дороге





В России полицейские впервые возбудили уголовное дело в отношении водителя, который устроил дрифт на оживленной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ИА «СарИнформ», фигурантом первого уголовного дела стал 18-летний житель Саратова Гора Багдасарян. В настоящее время, по данным саратовского издания, сотрудники МВД занимаются сбором доказательств вины дрифтера в рамках дела, возбужденного по ст. 267.1 УК РФ – действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспорта.

По сообщению «СарИнформ», дорожное происшествие случилось в Саратове еще 24 января. На пересечении двух улиц подозреваемый Багдасарян дрифтовал на тонированной «семерке» в окружении других машин и пешеходов.

После того, как личность водителя была установлена, выяснилось, что 18-летний нарушитель никогда не учился в автошколе, не имеет водительского удостоверения и полиса ОСАГО.

– В отношении водителя также составлены административные протоколы: по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ – нарушение расположения автомобиля на дороге, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ – езда без прав, ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ – езда с неисправностями, ст. 12. 37 КоАП РФ – езда без страховки. Теперь нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, – сообщают саратовские журналисты.

Сам же дрифтер раскаялся в совершенном преступлении и уже даже обратился к таким же, как и он, любителям устраивать беспорядочную езду на дорогах.

– С учетом своего печального опыта говорю молодым пацанам, чтобы такого не делали в городе. Если хотите, можете в пригороде на поле где-то делать, где безлюдно, безмашинно, чтобы никого не задеть, – заявил Багдасарян.

Скриншот видео: ГУ МВД России по Саратовской области