Под Волгоградом очаги огня вокруг Клетского поселения засняли из космоса





13 марта в Среднеахтубинском районе Волгоградской области огнём оказались объяты заболоченные территории вблизи Клетского сельского поселения. Как сообщает ИА «Высота 102», пламя бушевало в нескольких километрах от центральной усадьбы, а также южнее хуторов Пламенка и Щучий. Крупные очаги возгорания засветились на снимках NASA, а также НИИ аэрокосмического мониторинга.





Судя по спутниковым данным, оба очага имели суммарную площадь порядка 5 кв. километров. Первые признаки возгораний специалисты зафиксировали около полудня.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что в ведомстве известно о возгорании, однако к его ликвидации их специалисты не привлекались.

В свою очередь в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения утонили, что пожар носит контролируемый характер и не угрожает населённым пунктам.

- На данной территории производился контролируемый отжиг сухой растительности. Какой-либо опасности для поселений нет. На месте работали 6 человек и 2 единицы специализированной техники ОП ПЧ-50 х. Клетский. Отжиг производится очагами, для профилактики ландшафтных пожаров, - рассказали в пресс-службе профильного комитета.

Напомним, ранее стало известно о поручении губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова по усилению контроля и профилактики пожаров. Для этого глава региона поручил мобилизовать все имеющиеся силы и средства. Кроме того, решением руководителя в 2025 году пожароопасный сезон начнётся на несколько недель раньше срока, с 20 марта.

Фото из архива ИА «Высота 102», карта NASA