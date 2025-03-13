Жители запада Волгограда пожаловались на сильное задымление и запах гари

Жители Дзержинского района Волгограда вечером 13 марта пожаловались на сильный запах гари. Как сообщили V102.RU горожане, помимо запаха в районе также наблюдается дым.
- Сильный запах гари, дышать просто невозможно. Если смотреть вдоль Ангарского, весь микрорайон в какой-то пелене, - рассказали информагентству читатели.
Ощутили запах и жители Краснооктябрьского района. Волгоградцы также подтвердили, что дым доносится со стороны Дзержинского района.
В ГУ МЧС России по региону в свою очередь пояснили, что на западе города пожаров не зафиксировано.