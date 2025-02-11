Здоровье

«Могла разорваться в груди»: волгоградские кардиохирурги спасли молодого мужчину от внезапной смерти

Здоровье 11.02.2025 11:54
0
11.02.2025 11:54


Хирурги волгоградского кардиоцентра спасли молодого мужчину, которому грозила внезапная смерть. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, еще в начале декабря скорая помощь привезла 34-летнего мужчину, у которого диагностировали  одну из самых грозных патологий – расслаивающую аневризму грудного отдела аорты. Стенка аорты могла разорваться в любой момент и человек мог умереть. По статистике без своевременной медицинской помощи в течение первых 14 дней погибает 65-70% пациентов с таким диагнозом.
Волгоградский кардиоцентр – единственное учреждение в регионе, выполняющее оперативные вмешательства при острых расслоениях аорты. Молодой человек незамедлительно был доставлен в операционную, где команда высококлассных профессионалов во главе с главным внештатным специалистом сердечно-сосудистым хирургом комитета здравоохранения Волгоградской области - Начинкиным В.В. провела уникальную операцию. 
Пациенту полностью заменили искусственным протезом всю грудную часть аорты и ее главные ветви, питающие кровью головной мозг, а в брюшной отдел аорты был установлен стент-графт (специальное устройство, которое как арматура поддерживает целостность сосуда). Операция длилась семь часов, более 3-х часов сердце мужчины не билось, за него работал аппарат искусственного кровообращения.
К счастью, операция прошла успешно. Но после этого мужчину ждал период восстановления.  Врачи во время постепенного увеличения нагрузок мониторили состояние пациента, корректировали медикаментозную терапию, физиотерапию и лечебную физкультуру. Провести операцию – это только половина успеха, для полного восстановления необходима активная реабилитация, требующая мультидисциплинарного подхода. На фоне постепенного расширения двигательного режима проводились тщательный мониторинг состояния пациента, своевременная коррекция медикаментозной терапии, физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура.
Молодой человек уже выписан. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. 
Фото облздрав 34 t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
06.02.2025 13:15
Здоровье 06.02.2025 13:15
Комментарии

0
Далее
Здоровье
05.02.2025 08:11
Здоровье 05.02.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.02.2025 19:22
Здоровье 01.02.2025 19:22
Комментарии

0
Далее
Здоровье
30.01.2025 13:49
Здоровье 30.01.2025 13:49
Комментарии

0
Далее
Здоровье
28.01.2025 14:56
Здоровье 28.01.2025 14:56
Комментарии

0
Далее
Здоровье
28.01.2025 12:14
Здоровье 28.01.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Здоровье
23.01.2025 14:09
Здоровье 23.01.2025 14:09
Комментарии

0
Далее
Здоровье
22.01.2025 12:06
Здоровье 22.01.2025 12:06
Комментарии

0
Далее
Здоровье
19.01.2025 18:03
Здоровье 19.01.2025 18:03
Комментарии

0
Далее
Здоровье
15.01.2025 15:49
Здоровье 15.01.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Здоровье
14.01.2025 20:05
Здоровье 14.01.2025 20:05
Комментарии

0
Далее
Здоровье
14.01.2025 09:37
Здоровье 14.01.2025 09:37
Комментарии

0
Далее
Здоровье
07.01.2025 13:02
Здоровье 07.01.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Здоровье
04.01.2025 18:50
Здоровье 04.01.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Здоровье
24.12.2024 14:34
Здоровье 24.12.2024 14:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:43
В МВД посоветовали средства защиты от взлома смартфонаСмотреть фотографии
13:28
Экс-председатель СНТ в Волжском идет под суд за хищение земснаряда садоводовСмотреть фотографии
13:16
Конституционный суд разрешил пенсию детям, зачатым после смерти отца через ЭКОСмотреть фотографии
12:53
Станет доступнее? В Волгограде автовокзал перенесут из центра на окраину Дзержинского районаСмотреть фотографии
12:42
Волжане опубликовали видео с выброшенной на мусорку собакой с простреленной головойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Видео: в центре Волгограда Ford рассыпался от жесткого ДТП на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Индийские владельцы начали покидать совет директоров Волжского абразивного заводаСмотреть фотографии
11:54
«Могла разорваться в груди»: волгоградские кардиохирурги спасли молодого мужчину от внезапной смертиСмотреть фотографии
11:38
На Госуслугах разрешили отправлять «анонимки» владельцам автоСмотреть фотографии
11:17
Под Волгоградом из озера достали тела двоих утонувших рыбаковСмотреть фотографии
10:46
Волгоградский Россельхознадзор нашел в говяжьих оладьях свининуСмотреть фотографии
10:20
Суд отправил в СИЗО волгоградца, убившего приятеля топоромСмотреть фотографии
10:04
Подрастет – поймет? В Госдуме заявили, что SHAMANу не придется менять имяСмотреть фотографии
10:00
Судьбу ТЦ без парковки на слушаниях в Волгограде решили три человекаСмотреть фотографии
09:16
Инвестиции в будущее: как «Сады Придонья» поддерживают семьи сотрудниковСмотреть фотографии
09:08
Таможенники сорвали в аэропорту Волгограда рекламу турецкого отеляСмотреть фотографии
08:29
РПН оценил здоровье волгоградцев во Всемирный день больногоСмотреть фотографии
08:07
Андрей Бочаров прокомментировал сбитие двух БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:12
В Волгоградской области силами ПВО ликвидировано два беспилотникаСмотреть фотографии
06:33
Мужчина погиб при взрыве боеприпаса в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:56
Волгоградцы заплатили за коммуналку более 30 млрд рублейСмотреть фотографии
21:20
В хуторе под Волгоградом выросли снежные сталактитыСмотреть фотографии
20:57
Под Волгоградом на 102-м году жизни скончалась участница Сталинградской битвыСмотреть фотографии
20:23
Еще одна группа военных выступила на суде в защиту волгоградского генерала ПоповаСмотреть фотографии
19:39
В Волгограде прошел турнир памяти погибшего на СВО тренера по водному полоСмотреть фотографии
18:56
Под Волгоградом завод заподозрили в травле жителейСмотреть фотографии
18:36
В Волгограде сорвалась продажа цветмета со старой телебашниСмотреть фотографии
17:28
Владельцы бара получили по 5,5 лет колонии за смертельное отравление гостей сидромСмотреть фотографии
15:52
Волгоградка получила 800 тыс. рублей на вымышленного ребенкаСмотреть фотографии
15:27
Суд огласил приговор волгоградцу, незаконно добывавшему драгметаллыСмотреть фотографии
 