«Могла разорваться в груди»: волгоградские кардиохирурги спасли молодого мужчину от внезапной смерти
Здоровье 11.02.2025 11:54
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11.02.2025 11:54
Хирурги волгоградского кардиоцентра спасли молодого мужчину, которому грозила внезапная смерть. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, еще в начале декабря скорая помощь привезла 34-летнего мужчину, у которого диагностировали одну из самых грозных патологий – расслаивающую аневризму грудного отдела аорты. Стенка аорты могла разорваться в любой момент и человек мог умереть. По статистике без своевременной медицинской помощи в течение первых 14 дней погибает 65-70% пациентов с таким диагнозом.
Волгоградский кардиоцентр – единственное учреждение в регионе, выполняющее оперативные вмешательства при острых расслоениях аорты. Молодой человек незамедлительно был доставлен в операционную, где команда высококлассных профессионалов во главе с главным внештатным специалистом сердечно-сосудистым хирургом комитета здравоохранения Волгоградской области - Начинкиным В.В. провела уникальную операцию.
Пациенту полностью заменили искусственным протезом всю грудную часть аорты и ее главные ветви, питающие кровью головной мозг, а в брюшной отдел аорты был установлен стент-графт (специальное устройство, которое как арматура поддерживает целостность сосуда). Операция длилась семь часов, более 3-х часов сердце мужчины не билось, за него работал аппарат искусственного кровообращения.
К счастью, операция прошла успешно. Но после этого мужчину ждал период восстановления. Врачи во время постепенного увеличения нагрузок мониторили состояние пациента, корректировали медикаментозную терапию, физиотерапию и лечебную физкультуру. Провести операцию – это только половина успеха, для полного восстановления необходима активная реабилитация, требующая мультидисциплинарного подхода. На фоне постепенного расширения двигательного режима проводились тщательный мониторинг состояния пациента, своевременная коррекция медикаментозной терапии, физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура.
Молодой человек уже выписан. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Фото облздрав 34 t.me
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