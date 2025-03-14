Подъем уровня воды в реке Дон зафиксирован у станицы Новогригорьевская в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России, повышение составило 0,3 метра из-за ледяного затора на реке.

Согласно прогнозу весеннего половодья, в Волгоградской области в текущем году оно будет незначительным. Разлива малых рек до опасного значения не ожидается.

Так, на реках Хопёр, Медведица, Дон, Арчеда и др. максимальный уровень воды в половодье прогнозируется около и ниже нормы.

Фото из архива V102.RU