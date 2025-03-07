Волгоградцам пообещали снижение цен на жизненно важные лекарства

Федеральная антимонопольная служба России сегодня, 7 марта, сообщила о снижении цен на шесть жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Как передает V102.RU со ссылкой на ФАС России, это лекарства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза.

- Снижение стоимости препаратов повысит их доступность для граждан России. В медорганизациях они должны предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, - поясняет антимонопольное ведомство.

Так, ФАС России провела экономический анализ цен производителей на референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН «Инотузумаб озогамицин», «Полатузумаб ведотин», «Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол», «Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон», «Тезепелумаб» и «Роксадустат». Они были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году. В результате, как отмечается, цены на указанные препараты были снижены в среднем на 50% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 52% от минимальных цен в референтных для России странах.

На 36% от средней стоимости реализации в 2024 году и на 187% от минимальной цены в референтных для России странах снижена цена на препарат «Брезтри аэросфера» (МНН «Будесонид+Гликопиррония бромид+Формотерол»), который применяется для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей.

Препарат «Энерзейр Бризхалер» (МНН «Гликопиррония бромид+Индакатерол+Мометазон»), который применяется в качестве поддерживающей терапии бронхиальной астмы у взрослых пациентов, стал дешевле в среднем на 28%. На 33% от средней стоимости его реализации в 2024 году упал в цене препарат «Эврензо» (МНН «Роксадустат»), используемый для лечения анемии у взрослых пациентов с хронической болезнью почек.

Согласованная цена на лекарственный препарат «Тезспире» (МНН «Тезепелумаб») на 184% ниже минимальной цены в референтных для России странах и на 214% ниже средней стоимости его реализации в 2024 году. «Тезспире» применяется с другими противоастматическими препаратами для лечения тяжелой бронхиальной астмы у взрослых и подростков.

Снижение цены на противоопухолевый лекарственный препарат «Полайви» (МНН «Полатузумаб ведотин»), предназначенный для комплексного лечения диффузной В-крупноклеточной лимфомы, составило 35% от минимальной стоимости в референтных для России странах и столько же – от средней цены реализации препарата в 2024 году.

Согласованная цена на противоопухолевый лекарственный препарат, применяемый в качестве монотерапии для лечения отдельных видов лейкоза, «Биспонса» (МНН «Инотузумаб озогамицин») стал на 26% ниже минимальной цены в референтных для России странах.