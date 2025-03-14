Кондитера из Волгограда оштрафовали за «Смешариков» на пирожных





Дзержинский районный суд Волгограда взыскал 20 тысяч рублей с местной жительницы, которая использовала изображения героев детского мультфильма «Смешарики» в качестве рекламы своей продукции. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, волгоградка для привлечения внимания вставляла изображения персонажей «Крош», «Ежик», «Бараш», «Копатыч», «Пин», «Нюша», «Совунья», «Кар Карыч», «Лосяш», а также непосредственно сам логотип «Смешарики».

Обладателем права использования изображения на продукции является ООО «Мармелад Медиа» на условиях исключительной лицензии товарных знаков. На основании лицензионного договора ООО «Смешарики» выступает обладателем исключительных авторских прав на изображение всех героев мультфильма.

В связи с этим суд встал на сторону мультипликационной организации и компании ООО «Мармелад Медиа».

Фото: архив V102.RU