«Убийство – это грех»: муфтий Волгоградской области резко осудил геноцид христиан в Сирии





Муфтий Волгоградской области выступил с обращением ко всем мусульманам России из-за массовых расправ над мирными жителями Сирии. Как сообщает ИА «Высота 102», религиозный деятель назвал происходящее геноцидом, а также призвал представителей всех конфессий объединиться для противостояния радикальным течениям.

- С 8 марта мир потрясла трагедия, произошедшая в сирийских провинциях Латакия, Джабла и Тартус. Мирные жители, в том числе христиане, стали жертвами жестокого геноцида, организованного вооружёнными группировками, связанными с ХТШ и другими террористическими организациями. Мужчины, женщины, старики и дети подверглись безжалостному истреблению, - подчеркнул Бата Кифах Мохамад.

По информации муфтия, расправы уже могли коснуться порядка 10 тыс. человек, при этом убийства были совершены под прикрытием религиозных убеждений и бросают кровавую тень на весь исламский мир.

- Все эти преступления были совершены под знаменем ислама, однако те, кто за них отвечает, не имеют никакого отношения к истинной вере. Они являются настоящими извергами и преступниками, которые заслуживают сурового наказания. Ислам категорически порицает несправедливость и насилие; убийство — это грех, равный тяжелейшему. В Коране сказано, что убийца одного человека убивает всё человечество, а тот, кто спасает жизнь одного, как будто спасает весь мир, - говорится в сообщении религиозного деятеля.

Бата Кифах Мохамад отмечает, что тысячи сирийцев сейчас нашли спасение на российской военной базе Хмеймим. При этом международное сообщество пока что никак не отреагировало на трагедию. Он призывает мусульман России и всего мира молиться о жителях Сирии, а также усилить борьбу с экстремистскими течениями, особенно в нашей многонациональной стране.

- Да пребудет мир над землёй Сирии, над землёй России и во всем мире, - подытожил муфтий.

Ранее происходящее в Сирийской Арабской Республике назвала террором Русская православная церковь. Синодальный отдел по взаимоотношениям с обществом и СМИ опубликовал официальное заявление с призывом к международному сообществу остановить массовые убийства религиозных меньшинств.

Фото: Муфтий Волгоградской области / t.me