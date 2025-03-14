Происшествия

Огонь вплотную подошел к домам в Кировском районе Волгограда

Происшествия 14.03.2025 13:25
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14.03.2025 13:25


Сегодня, 14 марта, в Кировском районе Волгограда пожарные тушат крупный ландшафтный пожар. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, из-за возгорания камыша огонь вплотную подступил к частному сектору. 



- Общими силами неравнодушных очевидцев один дом успели отбить, - делятся с места возгорания очевидцы. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 12:09. 

- Горит камыш. Пожарные подразделения 5-й пожарно-спасательной части ликвидируют возгорание, - рассказали в региональном главке МЧС.

Видео: Волгоград / t.me

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