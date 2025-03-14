Огонь вплотную подошел к домам в Кировском районе Волгограда





Сегодня, 14 марта, в Кировском районе Волгограда пожарные тушат крупный ландшафтный пожар. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, из-за возгорания камыша огонь вплотную подступил к частному сектору.





- Общими силами неравнодушных очевидцев один дом успели отбить, - делятся с места возгорания очевидцы.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 12:09.

- Горит камыш. Пожарные подразделения 5-й пожарно-спасательной части ликвидируют возгорание, - рассказали в региональном главке МЧС.

Видео: Волгоград / t.me