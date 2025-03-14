Общество

«Не менее 10% в год»: Андрей Бочаров озадачил чиновников обновлением общественного транспорта

Общество 14.03.2025 12:00
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14.03.2025 12:00


14 марта Андрей Бочаров посетил Дзержинский район Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона провёл рабочее совещание на площадке завода «ВЭТА», проинспектировал переоснащение предприятия по ремонту трамваев и троллейбусов, а также поставил первостепенные задачи перед региональными и городскими чиновниками по развитию общественного транспорта.

- Только за последние три года мы приобрели и поставили порядка 500 единиц современного подвижного состава, за 5-7 лет — 1200 единиц. В целом мы в Волгограде обновили общественный транспорт на 80%, в области — на 53-55%. В 2025 году для Волгограда приобретем еще 50 единиц подвижного состава общественного транспорта, — приводит слова Андрея Бочарова пресс-служба обладминистрации.


При этом, несмотря на закупку больших объёмов подвижного состава, в постоянном обслуживании нуждаются как современные образцы, так и транспортные средства, приобретённые в предыдущие периоды.

- Задача наша — выйти на ежегодное 10-процентное обновление подвижного состава либо через приобретение новой техники, либо через проведение серьезных капитальных ремонтов, — подчеркнул руководитель.

Поэтому сейчас и началось техническое перевооружение завода «ВЭТА». Для ремонта электротранспорта на предприятие уже поставлены комплекс для лазерной очистки металла, электрогидравлические подъёмники, дефектоскоп и другое специализированное оборудование.


Вложения в завод уже принесли свои первые плоды. Во время осмотра цехов главе региона был продемонстрирован вагон «Татра Т-3» 1978 года выпуска. Трамвай прошёл расширенную модернизацию. Были заменены практически все узлы и агрегаты машины и обнулён салон. Внутри специалисты смогли вписать климатическую систему, которая изначально советским проектом не была предусмотрена.

Отметим, по информации Андрея Бочарова, глубокое обновление подвижного состава позволяет фактически создать на базе существующего парка электротранспорта современные, комфортные вагоны, которые при этом обходятся бюджету в разы дешевле новых трамваев.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

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