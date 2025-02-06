Здоровье

В Волгоградской больнице №25 открыли новую урологию

Здоровье 06.02.2025 13:15
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06.02.2025 13:15


Новое урологическое отделение на 30 коек открыли в волгоградской больнице скорой медицинской помощи №25. Подразделение оснащено современным медицинским оборудованием: эндоскопическими стойками, УЗИ-аппаратом, мощным гольмиевым лазером и другой техникой, рассказали ИА «Высота 101» в комитете здравоохранения Волгоградской области. 

Теперь пациенты с несколькими патологиями смогут получать всю необходимую диагностическую и терапевтическую помощь по профилю «урология» у специалистов медучреждения. Необходимость создания отделения обусловлена тем, что большинство доставленных пациентов и самостоятельно обратившихся в стационар за экстренной медицинской помощью имеют не одну, а сочетанную патологию, в том числе урологического спектра. Теперь перевод пациентов в другие стационары не потребуется.

Фото облздрав 34 t.me

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