В Госдуме предложили выплачивать прожиточный минимум домохозяйкам





В Госдуме рассмотрят законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для россиян, занимающихся домашним хозяйством. Как сообщает V102.RU, инициативу разработал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

– Согласно законопроекту, ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ, – говорится в пояснительной записке.

Закон разработан для граждан, которые занимаются исключительно ведением домашнего хозяйства. Под этим термином депутаты подразумевают работу по дому – приготовление пищи, стирку, шитье, вязание, уход за одеждой и обувью, а также уборку квартиры.