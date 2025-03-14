«Это не обрушение, а ремонт»: жители горевшего дома на ул. Борьбы в Волгограде опровергли ЧП с кровлей

Жители четырехэтажного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, который летом прошлого года лишился крыши в результате пожара, не подтвердили сообщения об обрушении остатков кровли с их дома, передает V102.RU.

Сегодня, 14 марта, в местных телеграм-каналах появилось сообщение об обрушении кровли в многоквартирном доме на ул. Борьбы, 9, которое сопровождалось видео. Очевидец снял разбросанные у подъезда листы кровли и видящие на проводах конструкции. Сообщалось, что обрушение якобы произошло 13 марта.





Собственники квартир в этой четырехэтажке не подтвердили сообщение об обрушении.

- Никакого обрушения не было. У нас плановый ремонт, - сообщили корреспонденту V102.RU жители. - Подрядчик, которого наняла наша управляющая компания, приступил к восстановлению кровли после пожара, который произошел в прошлом году. Они ждали теплой погоды, чтобы приступить к ремонту.





С наступлением теплых дней рабочие открыли крышу и приступили к замене балок.





Напомним, что крупный пожар в доме №9 по ул. Борьбы в Тракторозаводском районе Волгограда произошел 18 июля 2024 года. В четырехэтажке полыхала кровля на площади более чем в 800 квадратов. Во время пожара квартиры людей сильно пострадали - их залило водой. Примечательно, что пожар в этом доме произошел после капитального ремонта, который проводился на крыше и фасаде в 2023 году. После пожара на кровле пострадавшего дома был уложен непромокаемый материал, чтобы защитить здание от осадков. Однако люди жаловались на сырость и постоянные протечки. В администрации Волгограда тогда поясняли, что задачи по проведению восстановительных работ были поставлены управляющей компании - УК «ТЗР».

Фото Леонида Луночкина / V102.RU