Волгоградский врач отдала мошенникам 2 миллиона рублей

Жительница Волгограда перевела мошенникам 2 миллиона рублей. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 63-летней волгоградке, работающей врачом, поступил звонок от лжесотрудника правоохранительных органов.
Неизвестный сообщил о том, что в системе банка отобразились попытки оформления на женщину кредитов на большие суммы. Чтобы отменить операции и сохранить сбережения, звонивший убедил потерпевшую перевести денежные средства на так называемый безопасный счет. Волгоградка так и сделала - через банкоматы отправила на неизвестный счет 2 миллиона рублей, часть из которых она взяла в кредит.
Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личности аферистов.