В Волгограде отменили скандальный приказ главы скорой помощи о строгом соблюдении ПДД

В Волгограде главный врач ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Денис Козлов издал 11 марта приказ, согласно которому водители скорой помощи во избежание дорожно-транспортных происшествий обязаны наравне со всеми участниками дорожного движения соблюдать ПДД. Как пояснили ИА «Высота 102» работники скорой, согласно приказу №197 «О предотвращении дорожно-транспортных происшествий», подписанному Козловым, даже при экстренной транспортировке пациента в медицинское учреждение карета скорой помощи не должна двигаться на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, водители скорых должны соблюдать установленный на участках дорог скоростной режим.

– Этот приказ значит ровно то, что бригады будут терять на дорогах драгоценные минуты, которые необходимы в экстренных случаях, – заявляют медики, – мы в таком случае заранее снимаем с себя всю ответственность за спасение жизней волгоградцев. И родственники могут потом напрямую высказывать претензии нашему главврачу.

Меж тем, как стало известно ИА «Высота 102», информация о появлении приказа уже дошла до руководства комитета здравоохранения Волгоградской области. Как сообщают источники информагентства в обладмине, изучив документ, чиновники от медицины схватились за голову и незамедлительно аннулировали приказ.

– Руководствуясь благими целями, господин Козлов таким образом, видимо, надеялся действительно снизить вероятность ДТП с участием скорых. Но, похоже, что не продумал всех последствий. Конечно, прописанные в приказе условия не могут быть соблюдены, когда речь идет о спасении жизней, – пояснил собеседник информагентства в обладмине. – Приказ отменен, а господину Козлову рекомендовано хорошо подумать над методами работы.

Напомним, что Денис Козлов возглавил скорую помощь Волгограда в 2022 году, сменив на этом посту Олега Ярыгина. Выпускник военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге более 20 лет отдал службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации, более трех лет преподавал в Волгоградском государственном медуниверситете.

С 2014 года Денис Козлов трудился заместителей главного врача ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи». С января 2022 года на посту начальника отдела-врача-методиста МИАЦ курировал работу колл-центра «122». Кроме того, Козлов возглавлял группу специалистов, направленных для обследования населения подшефного Станично-Луганского района ЛНР.

(Обновлено в 14.20)

Официальный комментарий по ситуации комитета здравоохранения Волгоградской области:

– Детально изучив ситуацию, облздрав дал распоряжение станции скорой медицинской помощи отменить приказ с 14 марта, в связи с некорректностью формулировок. Руководству станции рекомендовано принять иные дополнительные меры по соблюдению безопасности дорожного движения. Одновременно облздрав обращается ко всем водителям с просьбой предоставлять преимущество проезда транспорту, движущемуся со спецсигналами.