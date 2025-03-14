Общество

Жителей Волжского напугала канонада взрывов

Общество 14.03.2025 12:45
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14.03.2025 12:45


Жители Волжского Волгоградской области сообщают о звуках глухих взрывов, которые с разной периодичностью раздаются уже в течение часа.

– Иногда прямо посуда на столе позвякивает, – поделились горожане, проживающие в старой части города на улице Горького. – Даже животные пугаются. 

Волжане предположили, что звуки раздаются со стороны острова Зеленый, где находится одна из военных частей. 

В пресс-службе администрации городского округа, которая также расположена в старой части, корреспонденту ИА «Высота 102» подтвердили, что, действительно, звуки доносятся с острова Зеленый. Здесь также заверили, что никаких ЧП в городе не зафиксировано.

Напомним, на острове ранее проводились учения, которые сопровождало эхо от взрывов.

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