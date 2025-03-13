Apple призвала пользователей срочно обновить iPhone из-за угроз взлома





Корпорация Apple призвала больше миллиарда пользователей срочно обновить программное обеспечение своих смартфонов. Как сообщает издание The Daily Mail, в ранней версии обеспечения смартфонов обнаружен уязвимый движок, который может использоваться злоумышленниками для раскрытия данных.

Так, в компании пояснили, что в браузере Safari, встроенного в iOS, имеется уязвимый файл CVE-2025-24201, с помощью которого хакеры могут атаковать владельцев iPhone и iPad.

Под угрозу, по информации американского издания, попали более 1,4 миллиарда пользователей. В связи с этим Apple выпустила обновление iOS 18.3.2, которое исправит погрешности системы.