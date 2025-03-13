Федеральные новости

Apple призвала пользователей срочно обновить iPhone из-за угроз взлома

Федеральные новости 13.03.2025 21:35
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13.03.2025 21:35


Корпорация Apple призвала больше миллиарда пользователей срочно обновить программное обеспечение своих смартфонов. Как сообщает издание The Daily Mail, в ранней версии обеспечения смартфонов обнаружен уязвимый движок, который может использоваться злоумышленниками для раскрытия данных. 

Так, в компании пояснили, что в браузере Safari, встроенного в iOS, имеется уязвимый файл CVE-2025-24201, с помощью которого хакеры могут атаковать владельцев iPhone и iPad. 

Под угрозу, по информации американского издания, попали более 1,4 миллиарда пользователей. В связи с этим Apple выпустила обновление iOS 18.3.2, которое исправит погрешности системы. 

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