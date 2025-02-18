В 56 школах Волгоградской области введен частичный карантин

В Волгоградской области прирост количества случаев острых респираторных инфекций по сравнению с предыдущей неделей составил 14%. При этом, как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, интенсивность распространения ОРВИ среди детей в возрастных группах 3-6 и 7-14 лет постепенно снижается.

Тем не менее из-за роста заболеваемости в 56 школах области в отдельных классах введен карантин – дети отправлены на дистанционное обучение. Такая же мера по разобщению обучающихся применяется в детских садах, колледжах, вузах.

иновирусы, коронавирус (HCoV), РС-вирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп и COVID-19. В ведомстве отметили рост количества случаев обнаружения вирусов гриппа. Эта тенденция связана с увеличением лабораторного тестирования лиц с симптомами ОРВИ, пояснили в РПН.

Заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошедшей неделей увеличилась на 22%. Волгоградцев также поражают р