Здоровье

В 56 школах Волгоградской области введен частичный карантин

Здоровье 18.02.2025 08:26
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18.02.2025 08:26


В Волгоградской области прирост количества случаев острых респираторных инфекций по сравнению с предыдущей неделей составил 14%. При этом, как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, интенсивность распространения ОРВИ среди детей в возрастных группах 3-6 и 7-14 лет постепенно  снижается.
Тем не менее из-за роста заболеваемости в  56 школах области в отдельных классах введен карантин – дети отправлены на дистанционное обучение. Такая же мера по разобщению обучающихся применяется в детских садах, колледжах, вузах.
Заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошедшей неделей увеличилась на 22%. Волгоградцев также поражают риновирусы, коронавирус (HCoV), РС-вирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп и COVID-19. В ведомстве  отметили рост количества случаев обнаружения вирусов гриппа. Эта тенденция связана с увеличением лабораторного тестирования лиц с симптомами ОРВИ, пояснили в РПН.
Фото V102.RU (архив)

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