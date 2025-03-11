Здоровье

Вирус гриппа В бросает волгоградцев в горячку

Здоровье 11.03.2025 15:15
0
11.03.2025 15:15


Эпидемиологи констатируют увеличение доли вирусов гриппа В в структуре заболеваемости жителей Волгоградской области. Особенность этого вида гриппа в том, что проявляется он сразу с высокой температуры - до 38 и даже 39 градусов. Помимо горячки, у больного могут наблюдаться слабость, разбитость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб, покраснение глаз,  сухость и жжение в носу и горле. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, среди вирусов негриппозной этиологии выявляются также риновирусы и РС-вирусы. В целом количество случаев заболевания ОРВИ увеличилось за последнюю неделю в регионе на 17%, в том числе среди взрослого населения – на 26%. 
В настоящее время частичный карантин из-за ОРВИ и гриппа введен уже в 105 школах Волгоградской области. Также закрыта часть групп в детских садах, колледжах и вузах. На предыдущей неделе карантин действовал в 73 школах. 
В то же время заболеваемость COVID-19 в сравнении с прошедшей неделей увеличилась в 2,3 раза. 
Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
10.03.2025 16:04
Здоровье 10.03.2025 16:04
Комментарии

0
Далее
Здоровье
07.03.2025 21:21
Здоровье 07.03.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Здоровье
06.03.2025 10:41 Реклама
Здоровье 06.03.2025 10:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
05.03.2025 09:37
Здоровье 05.03.2025 09:37
Комментарии

0
Далее
Здоровье
04.03.2025 10:08
Здоровье 04.03.2025 10:08
Комментарии

0
Далее
Здоровье
24.02.2025 13:16
Здоровье 24.02.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Здоровье
19.02.2025 19:17
Здоровье 19.02.2025 19:17
Комментарии

0
Далее
Здоровье
18.02.2025 08:26
Здоровье 18.02.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Здоровье
17.02.2025 16:32
Здоровье 17.02.2025 16:32
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
14.02.2025 08:51
Здоровье 14.02.2025 08:51
Комментарии

0
Далее
Здоровье
11.02.2025 11:54
Здоровье 11.02.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Здоровье
06.02.2025 13:15
Здоровье 06.02.2025 13:15
Комментарии

0
Далее
Здоровье
05.02.2025 08:11
Здоровье 05.02.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.02.2025 19:22
Здоровье 01.02.2025 19:22
Комментарии

0
Далее
Здоровье
30.01.2025 13:49
Здоровье 30.01.2025 13:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:21
В Волгоградской области пенсионера лишили «ласточки» за вождение под градусомСмотреть фотографии
16:17
Минтранс планирует запретить поездку вдвоем на самокатеСмотреть фотографии
15:21
В Волгоградской области вынесли приговор семейному душителюСмотреть фотографии
15:15
Вирус гриппа В бросает волгоградцев в горячкуСмотреть фотографии
15:13
Самозанятым волгоградцам рассказали, как накопить пенсиюСмотреть фотографии
14:57
Дело Рагима Шыхалиева со дня на день поступит в областной судСмотреть фотографии
14:30
В парке «Дружба: Волгоград – Баку» началось благоустройствоСмотреть фотографии
14:21
Школу искусств под Волгоградом экстренно эвакуировали из-за звонка с угрозамиСмотреть фотографии
13:54
Жители Михайловки сказали «нет» АЗС на публичных слушанияхСмотреть фотографии
13:46
«Работают в усиленном режиме»: таможня пообещала освободить Гумрак от нашествия фурСмотреть фотографии
13:26
Ставшее федеральным уникальное озеро будут спасать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде ул. Кирова парализовало ДТП с автобусом №55Смотреть фотографии
12:48
Путин внес в Госдуму законопроект о дне воинской славы 9 августаСмотреть фотографии
12:35
Эксперты выяснили настоящую зарплату среднего класса в РоссииСмотреть фотографии
12:13
«Диктант Победы»: проверьте знания о Великой Отечественной войне на платформе «Ростелеком. Лицей»Смотреть фотографии
11:59
В России будут блокировать продажу просроченных лекарств и фальсификатовСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде заметили премиальный спорткар Lamborghini HuracanСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде у экс-председателя СНТ «Горчичник» изъяли 35 земельных участковСмотреть фотографии
11:26
Пропавшего почти год назад бойца СВО похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:24
Волгоградцам рассказали, где можно заработать до 130 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:14
Облздрав сообщил подробности о ДТП со скорой в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:09
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Ничьей с «Балтикой» мы довольны»Смотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом ДТП с тараном велосипедиста попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:38
Сняты ограничения на полеты в аэропортах Москвы, Нижнего Новгорода и ЯрославляСмотреть фотографии
10:23
Настроившего детей против матери волжанина осудили на 8 летСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде улицу Ангарскую расширят до четырех полосСмотреть фотографии
10:11
Самолеты из Тель-Авива и Еревана сели в Волгограде из-за ограничений в столичных аэропортахСмотреть фотографии
10:11
В Москве заработал аэропорт ШереметьевоСмотреть фотографии
09:57
В Волжском легковушка влетела под припаркованную на улице фуруСмотреть фотографии
09:54
Из Волгограда задержаны 4 авиарейса в Москву и Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
 