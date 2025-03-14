Приставы предупредили волгоградцев о самозванцах-мошенниках

В Волгоградской области участились случаи попыток обмана граждан мошенниками, которые выдают себя за судебных приставов. Как сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону, для пущей убедительности аферисты используют поддельные уведомления и электронную рассылку фишинговых писем.

- Злоумышленники присылают на электронную почту граждан письма о наличии задолженности, которую необходимо срочно оплатить. Также в фальшивых уведомлениях указываются меры принудительного характера в виде ареста банковских счетов и имущества в случае неуплаты долга. Мошенники могут направить ссылку для погашения задолженности, где необходимо ввести данные банковских карт граждан, - рассказали в управлении.

Волгоградцев просят проявлять бдительность при получении таких сообщений и не выполнять требования неизвестных лиц. Получить достоверную информацию о наличии задолженности можно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, а также с помощью портала Госуслуг.