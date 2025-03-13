Общество

КСП: система оповещения населения Волгограда обошлась бюджету в 167,5 млн рублей

Общество 13.03.2025 21:00
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13.03.2025 21:00


На создание автоматизированной системы централизованного оповещения населения Волгограда было израсходовано 167,5 миллиона рублей, передает V102.RU со ссылкой на данные КСП Волгограда. Аудиторы контрольно-счетной палаты проверили, как использовались бюджетные средства, которые были направлены на создание и функционирование муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения населения Волгограда в 2023-2024 годах.  

Согласно отчету, в указанный период реализация мероприятий по созданию такой системы в Волгограде осуществлялась в рамках государственной программы Волгоградской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области». Волгограду на эти цели была предоставлена субсидия в размере 150 миллионов 750 тысяч рублей.

МКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Волгограда» (МКУ «ЦОМГЗ») в октябре 2023 года заключил муниципальный контракт с ПАО «Ростелеком» по созданию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории Волгограда на общую сумму 167,5 миллиона рублей. В ходе исполнения контракта был создан пункт управления муниципальной системой оповещения, к которому были подключены 114 комплектов голосового оповещения населения.

В ходе проверки работоспособности оборудования выявлены нарушения. Так, к примеру, на отдельных объектах имелись неисправности в работе комплексов голосового оповещения из-за обрыва линий связи. Эти неисправности уже устранены. Кроме того, на двух объектах комплексы голосового оповещения были обесточены и отключены - это гимназия №14 в Краснооктябрьском районе и средняя школа №89 в Дзержинском районе. Причиной этому стал капитальный ремонт зданий.

Аудиторы в ходе проверки пришли к выводу, что в связи с созданием в Волгограде муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения потребуется увеличение штатной численности Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «ЦОМГЗ». Также требуется дальнейшее проведение мероприятий по развитию муниципальной системы оповещения, согласно утвержденному до 2030 года плану.  

Отмечается, что по результатам проверки подготовлены предложения, которые направлены в адрес комитета гражданской защиты населения администрации Волгограда и МКУ «ЦОМГЗ».

Фото из архива V102.RU

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