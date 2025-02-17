Здоровье

Саратовский медуниверситет расширяет возможности высокотехнологичной помощи

Здоровье 17.02.2025 16:32
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17.02.2025 16:32


Университет активно внедряет передовые медицинские технологии, направленные на улучшение доступности и качества медицинских услуг, чтобы обеспечить жителям Саратовской области и соседних регионов качественную медицинскую помощь. Ведущие специалисты Клинического центра СГМУ обеспечивают жителям региона доступ к таким современным методам диагностики, как МРТ, КТ, колоноскопия, а также ПЭТ-КТ. Высокотехнологичная диагностика предоставляет врачам возможность точно определять наличие серьезных заболеваний, что способствует эффективному мониторингу состояния пациентов.
– Наша цель – сделать высокотехнологичную медицинскую помощь доступной каждому жителю области. Внедрение современных диагностических методик не только улучшает качество предоставляемых услуг, но и подчеркивает значимость ранней диагностики, позволяющей своевременно принять наиболее верные решения по лечению, – подчеркнул ректор СГМУ, депутат областной думы Андрей Еремин.
В СГМУ работают ведущие врачи страны, специализирующиеся на сложных операциях с использованием роботов-хирургов, что обеспечивает высокую точность и минимальное повреждение тканей, сокращая время восстановления. Университет также активно развивает эндоскопическую и лапароскопическую хирургию, делая Саратовскую область лидером в современной медицине. Важную роль играет и терапевтическое направление, где применяются новейшие методы лечения с индивидуальным подходом к каждому пациенту.
Саратовский медуниверситет становится лидером в создании новой модели медицинского обслуживания, которая открывает широкие перспективы для улучшения здоровья жителей региона.
Фото: ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России

Реклама. ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, ИНН 6452006471. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л041-00110-64/00363725 от 29 июня 2020 г. erid: F7NfYUJCUneRGyQqhjKV

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