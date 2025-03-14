Лоб в лоб: под Волгоградом на Саратовской трассе столкнулись две иномарки

13 марта в Камышинском районе Волгоградской области произошло лобовое столкновение иномарок. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась вечером на участке федеральной трассы Р-228, проходящем по территории Усть-Грязнухинского сельского поселения.
- В 17:45 на 449 км автодороги «Сызрань – Саратов – Волгоград» произошло столкновение автомобилей Renault и Citroën C5, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, судя по опубликованным с места событий фотографиям, обе машины получили серьёзные повреждения. Сильнее всего искорёжило автомобиль Renault. Мужчина, находившийся за рулём иномарки, а также его пассажирка были доставлены каретой скорой помощи в одну из местных больниц.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области