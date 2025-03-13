Мэрия объяснила появление гигантских труб у Ангарского пруда в Волгограде

Жители Волгограда 13 марта заметили оживление на берегу Ангарского пруда в Дзержинском районе. В Сети появились кадры с частоколом из гигантских труб вдоль обновленной проезжей части.

– Ангарский пруд, непонятно зачем вбивают трубы, причём разной высоты. Кто знает для чего это? – данный вопрос обсуждали сегодня горожане в соцпабликах.





Многие волгоградцы предположили, что таким образом вдоль пруда укрепляют береговую линию, и, как сообщает ИА «Высота 102», оказались отчасти правы. В администрации Волгограда в ответ на запрос информагентства уточнили, что территорию готовят к строительству очистного сооружения.

– В настоящее время подрядная организация, ведущая реконструкцию дороги по улице Ангарской, проводит работы по укреплению котлована для последующего устройства в нем локального очистного сооружения – одного из элементов системы водоотведения поверхностных вод с проезжей части реконструируемой дороги, – пояснили в мэрии.





Напомним, что 11 марта в ходе рабочей поездки на Ангарский, где в настоящее время приводят в порядок очередной участок дороги протяженностью 2,2 километра, губернатор объявил о решении продолжить реконструкцию транспортной магистрали, которая, как заметил Андрей Бочаров, является дублером проспекта Жукова.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»