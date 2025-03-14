Авто с малолеткой за рулем остановили полицейские возле «Волгоград Арены»

Проверку водителей и транспортных средств устроили накануне сотрудники полиции на парковке возле стадиона «Волгоград Арена». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, во время рейда несколько человек, грубо нарушивших Правила дорожного движения, были привлечены к административной ответственности.

Уточняется, что проверка проводилась в Центральном районе Волгограда сотрудниками Госавтоинспекции в целях профилактики нарушений Правил дорожного движения.

– На парковке «Волгоград Арены» инспекторами ДПС были выявлены факты управления автомобилями с грубыми нарушениями ПДД, а также управления транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных запрещена, – прокомментировали в Главке полиции. – Владелец одного из автомобилей, как выяснилось при проверке документов, передал право управления девушке, не достигшей возраста получения водительского удостоверения.

Сам водитель, вероятно, находился в состоянии опьянения, однако, по информации полицейских, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.





По всем выявленным фактам нарушения ПДД составлены административные материалы, водители понесут предусмотренное законодательством наказание.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области