Общество

Авто с малолеткой за рулем остановили полицейские возле «Волгоград Арены»

Общество 14.03.2025 13:04
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14.03.2025 13:04


Проверку водителей и транспортных средств устроили накануне сотрудники полиции на парковке возле стадиона «Волгоград Арена». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, во время рейда несколько человек, грубо нарушивших Правила дорожного движения, были привлечены к административной ответственности. 

Уточняется, что проверка проводилась в Центральном районе Волгограда сотрудниками Госавтоинспекции в целях профилактики нарушений Правил дорожного движения.

– На парковке «Волгоград Арены» инспекторами ДПС были выявлены факты управления автомобилями с грубыми нарушениями ПДД, а также управления транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных запрещена, – прокомментировали в Главке полиции. – Владелец одного из автомобилей, как выяснилось при проверке документов, передал право управления девушке, не достигшей возраста получения водительского удостоверения. 

Сам водитель, вероятно, находился в состоянии опьянения, однако, по информации полицейских, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.


По всем выявленным фактам нарушения ПДД составлены административные материалы, водители понесут предусмотренное законодательством наказание. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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