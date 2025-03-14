Опасный для общества волжанин получил 7 лет «строгача»





Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор местному жителю за совершение нескольких нападений с ножом с угрозой убийством. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональное управление СК, суд приговорил опасного для общества мужчину на 7 лет и один месяц колонии строгого режима.

Установлено, что вечером 1 сентября прошлого года осужденный распивал спиртные напитки вместе со своим приятелем. Когда алкоголь закончился, фигурант предложил товарищу сдать металл и на вырученные деньги купить спиртное. По пути в пункт приема между ними произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу несколько ударов.

Придя домой, обвиняемый не смог отпустить ситуацию и достал нож, которым нанес приятелю несколько резаных ран спины и плеча. Пострадавшему удалось оказать сопротивление и выбежать из квартиры. После инцидента мужчина был экстренно госпитализирован в больницу, где врачам удалось сохранить ему жизнь.

В ходе следствия также выяснилось, что ранее, в ночь на 31 июля того же года, осужденный угрожал убийством своей сожительнице. Во время конфликта он демонстративно размахивал ножом, а после нанес удары руками по ее голове и телу.