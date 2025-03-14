Прилета редких птиц ждут в природном парке «Цимлянские пески»





В природном парке «Цимлянские пески» в Волгоградской области готовятся к волнительному событию – прилету редких краснокнижных птиц. Как рассказали ИА «Высота 102» в учреждении облкомприроды, дрофа, или как ее называют в народе, дудак, - это одна из самых больших в мире летающих птиц. Вес самца может достигать 16 кг. При этом дрофа больше приспособлена к хождению по земле. Но увидеть птицу не так уж и просто. Дрофа осторожна и избегает встреч с людьми. В природном парке «Цимлянские пески» в Волгоградской области готовятся к волнительному событию – прилету редких краснокнижных птиц. Как рассказали ИА «Высота 102» в учреждении облкомприроды, дрофа, или как ее называют в народе, дудак, - это одна из самых больших в мире летающих птиц. Вес самца может достигать 16 кг. При этом дрофа больше приспособлена к хождению по земле. Но увидеть птицу не так уж и просто. Дрофа осторожна и избегает встреч с людьми.

Раньше в Чернышковском районе представителей этого вида птиц было много. Однако из-за распашки целинных земель, использования химикатов, а также из-за браконьеров их численность резко сократилась. Сейчас специалисты парка отмечают лишь 2-3 гнездовых участка этих птиц. Но и они не каждый год бывают заселены. В прошлом году, например, было насчитано всего 59 особей дудака.Дрофы прилетят примерно в середине апреля. Они обустраивают свои гнезда в полях, где выводят птенцов, а осенью улетают в теплые края.Особенность этой крупной птицы в том, что у нее нет копчиковой железы, выделяющей специальную смазку для перьев. Поэтому во время дождя дрофы промокают. А во время заморозков перья обледеневают, и птица становится совершенно беспомощной.