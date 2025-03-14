



В Ворошиловском районе Волгограда благоустроили место отдыха для горожан на улице Пугачевской. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной администрации, новое место притяжение молодежи в ходе рабочей поездки посетил губернатор региона Андрей Бочаров.

Теперь неподалеку от Молодежного центра на одной из старейших улиц города обустроены новые тротуары, установлены спортивные площадки и проложена трасса для велосипедистов и скейтбордистов. Также сквер украсил газон, саженцы церцисов, яблоней, сосен, японских спирей и форзиций. Безопасность территории обеспечивает система видеонаблюдения.





Одновременно с благоустройством сквера также обновляется и проезжая часть улицы. Тут уже привели в порядок участки дорог по ул. Грушевской в границах от ул. Циолковского до ул. Пугачевской, участок по ул. КИМ от ул. Циолковского до ул. Пугачевской. На последнем этапе работ специалисты восстановили 320 метров дорожного полотна по ул. Пугачевской от ул. Грушевской до ул. КИМ. На отремонтированных дорогах появились шумовые экраны, барьеры и пешеходные ограждения, а также обустроена парковка на 34 места и отремонтирована подъездная дорога к мемориалу «Братская могила защитников Красного Царицына».

— Здесь ничего вообще не было. Никто не верил, что здесь можно провести такие работы. Даже от местных жителей не слышал, что здесь нужно что-то делать. Все смирились с тем, что здесь никогда ничего не будет. И когда разговаривал с руководителями, мне отвечали, что здесь это сделать невозможно - ни благоустройство, ни молодежный центр, и лучше это все продать. Но в итоге с минимальными ресурсами создана прекрасная территория перспективного развития, построена дорога, обеспечена безопасность - установлено освещение, камеры наблюдения. Мы и дальше здесь будем наводить порядок - потребуется время, но в течение 2025-2026 года примем соответствующие решения. Здесь создадим пространство для молодежи, семей, пространство для будущего развития, — отметил итоги работы Андрей Бочаров.

Фото: администрация Волгоградской области