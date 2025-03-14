В Камышине женщина умерла от кровопотери после конфликта с мужем





Следователями города Камышин Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в убийстве своей супруги. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональное управление СК России, в настоящее время подозреваемый задержан.

Установлено, что ночью 13 марта этого года в семейной паре произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес удар ножом женщине. Ранение оказалось смертельным, так удар пришелся в бедренную артерию.

– С участием подозреваемого проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – уточнила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Свою вину обвиняемый уже полностью признал.