Камышин Волгоградской области остался без электричества

В городе Камышине Волгоградской области 14 марта днем пропало электричество. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на местную администрацию, в настоящее время профильные службы ведут восстановительные работы.

По официальным сведениям, причиной отключения электричества в городе стало срабатывание автоматической защиты электросетей.

– Восстановительные работы ведутся, производится поэтапное подключение потребителей. Электроснабжение большей части восстановлено, – сообщили в администрации города.

Отметим, что причины срабатывания системы защиты электросетей в администрации Камышина не уточнили.