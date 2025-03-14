Расследования

«Он такое практиковал»: бывшие подчиненные Ивана Геля выступили на суде

Расследования 14.03.2025 07:57
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14.03.2025 07:57


На судебном процессе в Иловлинском районном суде Волгоградской области по делу Ивана Геля, которое состоялось накануне, 13 марта,  выступили еще пять свидетелей, а показания шестого были оглашены. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на участников процесса, в суд пришли бывший начальник отдела ГУ и ЧС районной администрации, который занимал этот пост до назначения Александра Переярина, погибшего в пожаре, а также экс-заместитель главы администрации Иловлинского района.
Они, по словам собеседников информагентства, подтвердили, что Иван Гель практиковал участие сотрудников администрации в тушении пожаров.
- Так было заведено в Озерском сельском поселении, которое раньше возглавлял Гель, - пояснили собеседники. – Там была своя пожарная дружина. Людей также посылали на пожары без необходимых средств защиты, без средств тушения в необходимом объеме.
При этом на заседании выступили также и действующие сотрудники администрации. Они, пояснил источник, выглядели напуганными, путались в показаниях, которые разнились с теми, что они давали следователю. При этом они пытались убедить суд, что именно на заседании они сказали правду.
- Их попытки объяснить свое расхождение в показаниях тем, что, якобы, следователь их не так понял, или что будто бы на них давили, мягко говоря, нельзя считать убедительными. Например, во время расследования все они подтвердили факт конфликта пожарных и Ивана Геля, который произошел во время того трагического пожара, когда глава района командовал огнеборцами. Об этом следователь никак не мог знать и, следовательно, не мог «выманить» эти показания из свидетелей, - продолжил источник.
Сам подсудимый уже на втором заседании подряд пытался комментировать выступления своих подчиненных. И «подбадривал» их, призывая «не бояться».
Суд пока не провел очную ставку между следователем и сотрудником администрации Иловлинского района, который на прошлом заседании, по сути, отказался от показаний, данных на этапе расследования. И, скорее всего, это состоится на следующем.
Между тем, по мнению источника информагентства, статус Ивана Геля как действующего главы района, мешает объективному судебному расследованию.
- Понятно же, что его подчиненные просто боятся говорить правду, когда рядом сидит их начальник и все слышит. Очень странно, что, когда весной прошлого года главу района отстранили от руководства администрацией по решению суда и оно должно было быть немедленно исполнено, прокуратура просто не проконтролировала исполнение данного решения. И почти два месяца до того, как апелляционная инстанция его не отменила, Гель оставался на своем посту вопреки решению суда, - вспомнили собеседники.
Напомним, Ивана Геля обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших гибель человека, начальника отдела ГО и ЧС Александра Переярина. Трагические события произошли   28 августа 2022 года. Так, по версии следствия, Переярин и еще трое подчиненных главы Иловлинского района были направлены в зону ландшафтного пожара без необходимых средств защиты. Четверо сотрудников администрации попали в огненную ловушку, из которой не удалось выбраться Переярину. Трое человек пострадали.


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