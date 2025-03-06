Здоровье

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» приглашает волгоградцев оформить полис ОМС для новорожденных

Здоровье 06.03.2025 10:41 Реклама
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06.03.2025 10:41 Реклама


У вас скоро родится ребенок или это событие уже состоялось? Страховая компания «СОГАЗ-Мед» поздравляет и напоминает, что это не только большая радость, но и ответственность. Одним из первых дел, которое предстоит выполнить новоиспечённым родителям – оформить документы для маленького гражданина. Это свидетельство о рождении, СНИЛС, регистрация по месту жительства и полис ОМС.
Новая цифровая форма полиса ОМС представляет собой выписку из единого регистра застрахованных лиц, которую можно хранить в смартфоне или на бумажном носителе. Выписка содержит персональные данные о застрахованном, номер и штрих-код полиса, контакты страховой компании.
Выписку можно получить в выбранной страховой медицинской организации после получения свидетельства о рождении. Документ даёт гарантированное право на диспансерное наблюдение у участкового педиатра, и это очень важно – в первый год жизни малышу необходим постоянный медицинский контроль и наблюдение.
Кроме того, ребенок будет получать полный комплекс медицинских услуг: 
- посещение на дому патронажной сестрой;
- консультации и осмотры врачами-специалистами;
- лабораторную и инструментальную диагностику;
- профилактические мероприятия;
- медицинскую помощь в условиях стационара.
Получить выписку для новорожденных, являющихся гражданами РФ, очень просто. В страховую медицинскую организацию необходимо предоставить свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) ребенка (при наличии), СНИЛС и полис ОМС законного представителя ребенка (при наличии).
Действующий полис ОМС – это гарантия получения бесплатной медицинской помощи на всей территории РФ и уверенность в том, что малыш всегда сможет получить квалифицированную медицинскую помощь. 
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской помощи или качестве ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru или в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС» (для пользователей Android), используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».
Справка о компании
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» – лидер системы ОМС. Каждый 3-й житель РФ застрахован в компании. Подразделения успешно работают в 56 российских регионах и в городе Байконуре. Высококвалифицированные специалисты «СОГАЗ-Мед» контролируют качество медицинского обслуживания и защищают права застрахованных в системе ОМС.
Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 30.07.2024 г. выдана Центральным банком Российской Федерации (Банк России).
Реклама. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ИНН 7728170427, erid: F7NfYUJCUneRHU4vgsvc

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