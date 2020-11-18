Момент удара иномарки в столб в Волгограде попал на видео











20-летний водитель автомобиля "Daewoo Nexia" в Волгограде не справился с управлением и влетел в железобетонный столб. Как сообщает ИА "Высота 102", момент удара запечатлели камеры видеонаблюдения. На видео видно, как иномарка резко сворачивает и несется в сторону световой опоры.

В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что ДТП произошло в 06:05 напротив дома №2 по улице Рабоче-Крестьянская. Водителя пришлось вытаскивать из машины сотрудникам МЧС. Пострадавшего госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.



