Происшествия

Момент удара иномарки в столб в Волгограде попал на видео

Происшествия 18.11.2020 09:43
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18.11.2020 09:43




20-летний водитель автомобиля "Daewoo Nexia" в Волгограде не справился с управлением и влетел в железобетонный столб. Как сообщает ИА "Высота 102", момент удара запечатлели камеры видеонаблюдения. На видео видно, как иномарка резко сворачивает и несется в сторону световой опоры.
В ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что ДТП произошло в 06:05 напротив дома №2 по улице Рабоче-Крестьянская. Водителя пришлось вытаскивать из машины сотрудникам МЧС. Пострадавшего госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

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