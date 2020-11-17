В Волгоградской области разжаловали 23 депутатов

Борьба с коррупцией 17.11.2020 16:18
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17.11.2020 16:18
По инициативе прокуратуры в Волгоградской области досрочно прекращены полномочия депутата Совета депутатов Шуруповского сельского поселения Фроловского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, народный избранник лишился мандата, так как нарушил требования законодательства о противодействии коррупции.
Согласно ст.12.1 ФЗ "О противодействии коррупции" лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного органа сельского поселения на непостоянной основе, ежегодно предоставляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Однако депутат указанные требования законодательства не исполнил. В адрес председателя Совета депутатов Шуруповского сельского поселения было внесено представление, по результатам рассмотрения которого полномочия нарушившего закон депутата были прекращены.
Всего в текущем году в регионе по аналогичным и иным основаниям в результате принятых органами прокуратуры мер досрочно прекращены полномочия 23 депутатов.
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