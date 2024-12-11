Борьба с коррупцией

В Волгограде вместо ФОК построили алкомаркет

Борьба с коррупцией 11.12.2024 11:47
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11.12.2024 11:47


Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении лиц, причастных к незаконному отчуждению земельного участка. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в августе 2022 года земельный участок на улице Хользунова, 61 в Волгограде был предоставлен администрацией региона без проведения публичных торгов в аренду ООО «Рента Вектор» исключительно для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.
При этом на земельном участке, предоставленном в порядке государственной преференции, физкультурно-оздоровительный комплекс  никогда не функционировал. Фактически на спорном участке возведен и эксплуатируется сетевой алкомаркет.
Впоследствии 16 ноября 2023 года земельный участок был выкуплен ООО «Рента Вектор» у администрации Волгограда за 795 тыс. рублей, а 12 февраля 2024 года участок и возведенное на нем здание сетевого магазина проданы уже за 72 млн рублей аффилированному предпринимателю. В дальнейшем участок передан покупателем продавцу в залог для обеспечения обязательств по уплате предусмотренной договором купли-продажи суммы на условиях рассрочки.
Прокуратура уже обратилась в арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением о признании сделки по отчуждению земельного участка в пользу ООО «Рента Вектор» ничтожной, применении последствий недействительности ничтожной сделки посредством возврата спорного земельного участка в государственную собственность субъекта Российской Федерации. Наряду с оспариванием сделки прокуратурой региона заявлено требование о признании магазина самовольной постройкой. 
В настоящее время по инициативе прокуратуры региона приняты обеспечительные меры в отношении спорных объектов недвижимости.

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